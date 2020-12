Polícia Civil deflagra Operação Sanguessuga e mira funcionários do Detran em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) deflagrou na manhã desta quarta-feira (02) uma operação de busca e apreensão em vários bairros das zonas da cidade de Manaus.

Os alvos da operação são despachantes, funcionários e estagiários do Detran/AM, que compõem um grupo agia fraudando impostos estaduais e federais usando o próprio sistema do Órgão.

Continua depois da Publicidade

Segundo o levantamento feito pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, o prejuízo causado pelo esquema ultrapassa R$ 30 milhões.

“As fraudes aconteciam há muitos anos, mas sempre colocavam panos quentes. As fraudes aconteciam com funcionários que ainda fazem parte do quadro de funcionários do Detran”, explicou o secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates, que está no comando da operação.