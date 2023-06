Polícia Civil desarticula grupo criminoso envolvido na venda de drogas no Amazonas

Durante uma operação policial denominada “Centrífuga”, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) efetuou a prisão de quatro membros de um grupo criminoso envolvido na venda e distribuição de drogas em Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros de Manaus. A operação também abrangeu as cidades de Beruri, a 73 quilômetros da capital, e a própria cidade de Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, responsável pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, as investigações tiveram início há aproximadamente três meses, revelando a atuação desse grupo criminoso na região. Na última sexta-feira, as autoridades realizaram diligências para cumprir nove mandados judiciais, incluindo cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão.

Ao longo das investigações, constatou-se que os líderes do grupo coordenavam as atividades de venda de drogas de dentro do sistema prisional, enquanto os responsáveis pela distribuição dos entorpecentes executavam as ordens fora do presídio.

