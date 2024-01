Polícia Civil desmantela laboratório de drogas e apreende 130 kg de skunk em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), realizou uma operação bem-sucedida na segunda-feira (29/01), desarticulando um laboratório de drogas e apreendendo aproximadamente 130 quilos de maconha tipo skunk. Avaliada em cerca de R$ 1 milhão, a ação ocorreu em uma residência localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

O delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), elogiou o trabalho excepcional dos policiais do 6° DIP, destacando que a droga apreendida seria destinada a outros estados ou até mesmo fora do país. As investigações prosseguirão para desmantelar toda a organização criminosa por trás desse esquema.

O delegado Ericson Tavares, titular do 6° DIP, explicou que a investigação teve início semanas atrás, revelando o modus operandi da organização criminosa. Os traficantes armazenavam drogas dentro de transformadores de energia, cobertos por uma camada de cimento para evitar a detecção por cães farejadores. Posteriormente, os entorpecentes eram transportados em caminhões para balsas nos portos da cidade, de onde seguiam para outras regiões do Brasil.

“Verificamos que a parte superior dos transformadores eram cobertos por uma camada de cimento, a fim de despistar os cães farejadores. Após isso, o material era colocado dentro de caminhões que iam para balsas nos portos da cidade, e de lá distribuídas para outras regiões do país”, detalhou Tavares.

Na operação, a equipe policial localizou uma residência onde as drogas eram embaladas e marcadas com a identificação da organização criminosa. Ao se aproximarem, o suposto morador conseguiu fugir pelos fundos da casa. No local, foram encontrados seis transformadores, sendo três deles abastecidos com drogas, além de balanças de precisão e máquinas de embalar a vácuo.

Redação AM POST