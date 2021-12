Polícia Civil do AM diz que vai apresentar justificativas ao TCE para que concurso seja realizado dentro dos prazos previstos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas emitiu uma nota nesta quarta-feira (29), após a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), que suspendeu o edital 002/2021 do concurso do órgão devido a irregularidades.

Continua depois da Publicidade

Na decisão publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM desta quarta-feira (29), o presidente do Tribunal, conselheiro Érico Desterro, acatou uma representação da Secretaria Geral de Controle Externo (Secex) da Corte de Contas que apontou três irregularidades no edital do concurso público.

A delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, tem 15 dias para apresentar justificativas e/ou documentos referentes às irregularidades apontadas, mas deve, imediatamente, adotar medidas para suspensão do concurso público.

De acordo com a PC as justificativas requeridas pelo TCE-AM serão apresentadas para que o concurso seja realizado dentro dos prazos previstos.

Continua depois da Publicidade