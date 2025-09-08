A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia Civil do Amazonas alerta para golpes em compras on-line e orienta consumidores

De acordo com o delegado Rafael Guevara, o golpe mais comum é o do e-commerce falso.

Por Jonas Souza

08/09/2025 às 15:14

Notícias de Polícia – Com a popularização das compras virtuais, também aumentam os riscos de fraudes no ambiente digital. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), emitiu um alerta sobre os principais golpes praticados em e-commerce e marketplaces, além de orientar a população sobre como prevenir prejuízos.

De acordo com o delegado Rafael Guevara, o golpe mais comum é o do e-commerce falso, quando criminosos anunciam produtos com preços atrativos em redes sociais e lojas virtuais, recebem o pagamento, mas nunca entregam a mercadoria. “É recorrente que infratores se infiltrem em plataformas de marketplace, principalmente em lojas pouco conhecidas. Por isso, é fundamental verificar avaliações, histórico de entregas e comentários de outros consumidores”, destacou.

Outro esquema frequente é o dos sites clonados, em que golpistas copiam a identidade visual de grandes empresas, incluindo logotipos, cores e layout. O objetivo é enganar o consumidor para capturar dados pessoais e financeiros. “A recomendação é digitar o endereço oficial diretamente no navegador, evitando links exibidos nos buscadores, que muitas vezes direcionam a páginas falsas”, explicou Guevara.

Também figura entre os principais crimes digitais o phishing, modalidade em que fraudadores enviam e-mails, SMS ou mensagens com links falsos, se passando por bancos, transportadoras ou grandes empresas. Nessas comunicações, geralmente são cobradas dívidas inexistentes ou taxas adicionais, como supostos valores para liberar pedidos retidos na alfândega. Os criminosos fornecem links que levam a páginas falsas com opções de pagamento, inclusive via Pix.

“Essas mensagens induzem a vítima a fornecer informações pessoais e bancárias. A orientação é ignorar qualquer contato suspeito. No caso de fraude, o consumidor deve contestar a compra junto à operadora do cartão ou registrar denúncia diretamente no aplicativo bancário”, reforçou o delegado.

Como agir em caso de golpe

O delegado lembrou que vítimas podem registrar Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer delegacia ou pela Delegacia Virtual (Devir), no endereço: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Guevara ressaltou ainda a importância de utilizar os canais oficiais de reclamações e comentários disponíveis em plataformas de compra, como forma de prevenir que outras pessoas também sejam enganadas. “Com alguns cuidados básicos, o consumidor pode evitar cair em armadilhas e garantir segurança nas compras on-line”, concluiu.

