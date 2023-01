Polícia Civil do Amazonas atinge recorde de prisões de crimes de homicídios e sequestros em 2022

Redação AM POST*

Ao longo de 2022, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), atuou de forma efetiva na elucidação dos crimes de homicídios e deflagrou grandes operações, que resultaram no seu recorde de prisões efetuadas, desde a criação da unidade policial especializada.

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, avalia como positivo o trabalho desempenhado pelas equipes da unidade policial especializada, que culminou nas prisões de 318 pessoas investigadas por homicídios, de janeiro a dezembro deste ano. O último recorde de prisões havia sido no ano de 2019, quando a DEHS totalizou 228 prisões.

“Esse é um saldo positivo, pois mostra que a DEHS vem desempenhado um trabalho de excelência nas investigações dos crimes de sua competência, além de destacar que por meio das grandes operações deflagradas, conseguimos chegar a autoria dos delitos, e também dar uma resposta à população amazonense”, salientou o delegado.

Prisões mensais e inquéritos

No decorrer deste ano, a DEHS atingiu seu recorde de prisões mensais, sendo o primeiro no mês de fevereiro, quando efetuou as prisões de 37 pessoas. Entretanto, em agosto superou essa marca e prendeu 44 indivíduos.

Houve também recorde no número de prisões em uma única semana de trabalho, quando entre os dias 7 e 12 de novembro, foi desencadeada a Operação Housekeeping, que resultou nas prisões de 18 infratores, por diversos homicídios na capital.

A delegacia especializada também totalizou 519 Inquéritos Policiais (IPs) remetidos ao Poder Judiciário.

Principais Operações

Caso Sargento Evandro e Operação Lucas 8:17 – Em janeiro, dois envolvidos na morte do sargento aposentado da Polícia Militar (PMAM), Evandro da Silva Ramos, foram presos pela DEHS. O crime ocorreu no dia 22 daquele mês, no bairro Coroado, zona leste de Manaus. No mês seguinte, em fevereiro, durante a Lucas 8:17, foram presos indivíduos envolvidos no assassinato do sargento do Exército Brasileiro (EB), Lucas Ramon Silva Guimarães.

Caso empresário Rafael e Agente de Coleta de Lixo – Em abril, dois indivíduos envolvidos no assassinato do empresário Rafael Moura Cunha, foram presos. O crime ocorreu em dezembro de 2021. Naquele mesmo mês, dois indivíduos foram presos pela morte de um agente de coleta de lixo, ocorrido no bairro Japiim, zona sul.

Medina e Caso servidora Silvanilde – Em maio, durante a Operação Medina, três pessoas foram presas por envolvimento em vários homicídios ocorridos na zona leste de Manaus. E em junho, as equipes prenderam o executor da servidora federal Silvanilde Veiga. O crime ocorreu naquele mesmo mês, em um condomínio, no bairro Ponta Negra, zona oeste.

Esparta e Polivalente – Durante a Operação Esparta, deflagrada em junho, foram presos 10 indivíduos envolvidos no ataque a viatura da Polícia Civil do Amazonas, ocorrido em janeiro. Na Operação Polivalente, em julho, a DEHS prendeu três envolvidos na morte de desafetos, na zona sul da capital.

Operação Asgard e Caso Modelo Silvane – Em agosto, foram presos três envolvidos em homicídios ocorridos nas zonas sul e oeste da capital, durante a operação Asgard. Em outubro, os policiais deflagraram ação que resultou na prisão do autor do feminicídio da modelo Silvane dos Santos Costa, 25, que foi estrangulada dentro de sua residência no bairro Nova Esperança. O Infrator foi preso em Curitiba (PR).