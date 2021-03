Polícia Civil do Amazonas, Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagram operação ‘Resguardo’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCMs), deflagrou, nesta segunda-feira (08/03), a operação ‘Resguardo’, maior ação de combate a crimes de violência contra a Mulher no Brasil. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ocorreu nos 26 estados do país e no Distrito Federal (DF).

Continua depois da Publicidade

A ação integrada teve início no dia 28 janeiro deste ano, em todo o Brasil. Desde então, a PC-AM apurou 136 denúncias, que culminou na instauração de 1.591 Inquéritos Policiais (IPLs), 764 medidas protetivas deferidas, 20 mandados de prisão cumpridos, 3.056 vítimas de violência atendidas, além da prisão de 100 agressores em todo o Amazonas. As diligências contaram com o apoio da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Além de Manaus, a operação aconteceu nos municípios de Beruri, Boca do Acre, Borba, Canutama, Coari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Itacoatiara, Japurá, Maraã, Nhamundá, Novo Aripuanã, Pauini, Rio Preto da Eva e Tefé.

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM zona centro-sul, destacou que as equipes policiais estão atuando na apuração de denúncias, no levantamento de mandados judiciais em aberto, específico de violência contra a mulher. A ação foi motivada pelo aumento do número de casos registrados durante o período da crise do novo Coronavírus, pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Continua depois da Publicidade

Débora assinalou que os números aumentaram bastante nesse período, e que isso foi um alerta para os policiais atuarem com mais rigor nesse mal que ocorre dentro dos lares, para libertar as mulheres, protegê-las e coibir o delito.

“Sabemos que na maioria dos casos, as mulheres ficam ao lado dos agressores por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros, esperando que a violência acabe ou alguém que a tire desse ambiente. Este ano, durante a ‘Resguardo’ nós atendemos as denúncias realizadas e demos uma resposta cada vez mais incisiva ao problema”, enfatizou Débora Mafra.

Continua depois da Publicidade

A capitã Clésia Franciane, comandante da Ronda Maria da Penha, explicou que a polícia trabalha também acompanhando as vítimas, para que as medidas protetivas sejam cumpridas e o agressor se mantenha afastado. “Temos uma parceria muito forte com a Polícia Civil, onde fazemos esse acolhimento das mulheres que passam por violência”, relatou ela.

Denúncias – Atualmente, Manaus conta com três DECCMs, localizadas nas zonas centro-sul, sul/oeste e norte/leste. As vítimas podem formalizar denúncias ligando para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher, por meio do qual as vítimas de violência serão ouvidas e acolhidas.

Continua depois da Publicidade

O serviço registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes. Ou também podem formalizar a ocorrência por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informação da Assessoria de Especial