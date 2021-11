Polícia Civil do Amazonas prende trio envolvido em homicídio ocorrido em maio deste ano

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu, entre segunda-feira (08/11) e esta quarta-feira (09/11), três mandados de prisão temporária em nome de Deiwe Camarão, 41; Edvana Mendonça, 34; e Fernando Silva de Leão, 29, por envolvimento no homicídio de Vera Lúcia dos Santos Lima, que tinha 43 anos, ocorrido no dia 7 de maio deste ano, no conjunto Braga Mendes, Cidade de Deus, zona norte.

As prisões ocorreram no bairro Cidade Nova, na mesma zona em que a vítima foi morta. De acordo com o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, Vera Lúcia desapareceu dias antes do crime, o que gerou desconfiança em sua família, que saiu à procura dela e a encontrou na quitinete onde residia, sem vida, e com um golpe de faca na região do pescoço.

Segundo a autoridade policial, o crime teria motivo passional, e no local não foram achados indícios de arrombamento, ocasionando a suspeita de que o delito tivesse sido cometido por alguém próximo ou conhecido da vítima. Na ação criminosa, foi subtraído o aparelho celular de Vera, e, a partir deste fato, as equipes de investigação conseguiram rastrear Deiwe, Edvana e Fernando.

“Constatamos durante as investigações que Edvana estava em posse do aparelho celular da vítima e mantinha um relacionamento amoroso com Fernando. Ela teria entregado o celular ao parceiro, para que o vendesse. Ambos negaram que se conheciam, porém nossas equipes encontraram evidências do fato em mensagens trocadas pelos dois”, explicou o delegado.

Ainda segundo Antony, as evidências apontam que Edvana também conhecia Deiwe, que alegou manter um relacionamento extraconjugal com a vítima e que teriam se encontrado poucos dias antes do homicídio. Após o fato, o infrator entrou em contato com familiares da vítima, a fim de saber dos desdobramentos das investigações, chegando a dizer, inclusive, que teria pistas.

Os mandados judiciais em nome dos três indivíduos foram expedidos pelo magistrado Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos, no dia 13 de outubro deste ano.

Procedimentos

O trio irá responder pelo crime de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria de Imprensa