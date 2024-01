Polícia Civil fecha fábrica clandestina que produzia distintivos falsos de todo o país

Na última segunda-feira (22), a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente, realizou uma operação que resultou no fechamento de uma fábrica clandestina de distintivos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A ação dos agentes resultou na apreensão de 24 formas que eram utilizadas para a produção ilegal de distintivos representando diversas forças policiais de todo o país. A operação visa combater a fabricação e comercialização irregular desses objetos, que podem ser utilizados indevidamente para enganar ou confundir a população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Delegacia de Proteção do Meio Ambiente está conduzindo as investigações para identificar os responsáveis pela encomenda dos distintivos e esclarecer qual era o propósito da fabricação clandestina. Até o momento, nenhuma pessoa foi detida em conexão com o caso.

Redação AM POST