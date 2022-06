Polícia Civil incinera quilos de drogas no interior do Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), com apoio da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), realizou, na sexta-feira (24/06), a incineração de pacotes de pasta base, cocaína, maconha e maconha do tipo skunk e in natura. Ao todo, mais de cinco quilos de drogas foram incinerados.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o investigador de polícia Ewerton de Alencar, gestor da unidade policial, a ação ocorreu em acordo com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) e com o Poder Judiciário, e, além disso, contou com a presença de membros da Vigilância Sanitária do município.

“Os entorpecentes foram apreendidos durante a Operação Divisa, deflagrada na terça-feira (21/06), que resultou na prisão em flagrante de três indivíduos. O destino das drogas era o município de Porto Acre, no estado do Acre. A partir de lá, ia abastecer a cidade de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus) e Boca do Acre”, informou o gestor.

Conforme o investigador, foram incinerados 210 pacotes de pasta base de cocaína, 13 pacotes de cocaína, quatro barras de maconha do tipo skunk, uma porção de maconha in natura (partes da planta) e 21 porções de maconha. Totalizando 5,9 quilos de entorpecentes”, detalhou Alencar.