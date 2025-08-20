Polícia Civil prende brasileiro e haitiano por tráfico de drogas em Roraima

Notícias de Roraima – A Polícia Civil de Roraima (PCRR), por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e sob coordenação do Departamento de Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas, durante a Operação PAMC Music, deflagrada na terça-feira (19). Os detidos foram identificados como o brasileiro R.A.R., de 20 anos, e o músico haitiano H.M., de 44 anos.

De acordo com o delegado Leonardo Strunz, titular da DRE, ambos são reincidentes. O brasileiro já havia sido preso em 2023, enquanto o haitiano foi detido em 2021, também por tráfico. “As investigações apontam que os dois atuavam em conjunto no comércio de entorpecentes”, explicou.

Durante a abordagem, realizada em frente a uma residência no bairro Liberdade, os policiais encontraram dois tabletes e diversas porções de skunk, além de três balanças de precisão, dinheiro em espécie e um veículo utilizado pelo haitiano. Em continuidade às diligências, a equipe foi até a residência de H.M., no bairro Mecejana, onde localizaram mais pacotes da droga e outra balança. Ao todo, foram apreendidos mais de dois quilos de skunk, celulares e dinheiro trocado. Parte do entorpecente estava escondida em balões umedecidos com mentol, método usado para dificultar a detecção por cães farejadores.

Os dois suspeitos foram conduzidos à sede da DRE, onde tiveram o Auto de Prisão em Flagrante (APF) lavrado por tráfico e associação para o tráfico. Em audiência de custódia, realizada nesta quarta-feira (20), a Justiça converteu as prisões em preventivas. Atualmente, ambos estão custodiados na Penitenciária de Monte Cristo.

O diretor do Denarc, Herbert de Amorim Cardoso, reforçou que denúncias da população são essenciais para desarticular o tráfico e disponibilizou o contato da DRE: (95) 99126-6347.