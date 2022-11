Polícia Civil prende homem que executou flanelinha a tiros em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) cumpriram, na terça-feira (08/11), por volta das 9h30, mandado de prisão temporária de Benilson Andrade de Oliveira, 30, investigado como autor do homicídio de Rafael Vieira Ferreira, que tinha 30 anos. O crime ocorreu na noite do dia 15 de fevereiro deste ano, na rua Santo Antônio, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, relatou que as investigações apontaram que, na ocasião do crime, a vítima teria discutido com dois funcionários de Benilson, que é dono de uma sucataria. Em seguida, ele sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo de arma de fogo contra Rafael, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

“Iniciamos as investigações logo após o fato, e constatamos que Benilson era o autor. Foi representado à Justiça pelo mandado de prisão temporária em nome dele, e a ordem judicial foi decretada no dia 13 de outubro deste ano, pelo juiz André Luiz Nogueira, da Central de Inquéritos Policiais”, informou Antony.

Prisão

Conforme a autoridade policial, com a ordem judicial expedida, as equipes seguiram em busca do infrator e efetuaram sua prisão na mesma rua em que o fato criminoso ocorreu.

“Ele nega a autoria do homicídio, mas reconhece fatos que envolvem a morte do flanelinha, que era bastante conhecido naquela comunidade”, explicou o delegado.

Procedimentos

Benilson responderá por homicídio. Ele será levado para audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.