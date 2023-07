Polícia Civil procura por suspeito de roubo a casas e comércios em Manaus

O 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP) informou, nesta sexta-feira(21), que está procurando um homem, identificado como Vinícius da Silva Leite, de 23 anos, por roubos praticados em residências e estabelecimentos comerciais na Zona Norte da capital.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, em um dos roubos, realizado no dia 21 de março deste ano, contra uma casa situada na rua São Félix, bairro Cidade de Deus, Vinícius chegou em uma carro modelo Corsa Classic de cor azul, juntamente com outros dois comparsas armados e renderam a dona do imóvel, de onde levaram celulares e outros objetos.

“Já no dia 1° de abril deste ano, o indivíduo participou de outro roubo, desta vez em um mercadinho localizado na rua Jaú, comunidade Alfredo Nascimento, naquele mesmo bairro, da mesma forma, utilizando o veículo Corsa Classic. Ele rendeu a vítima que estava no caixa e subtraiu uma quantia em espécie e um aparelho celular”, disse o delegado.

Segundo as diligências, é costume do suspeito a prática criminosa naquela região da cidade. O mandado de prisão em nome dele foi decretado no dia 30 de maio deste ano, pela Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Manaus.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Vinicius deve entrar em contato pelo número (92) 98503-8913, disque-denúncia do 13° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

