Polícia Civil vai divulgar resultado de inquérito sobre caso de estupro de criança em provador de loja em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), apresentará, em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (24), o resultado do Inquérito Policial (IP) que resultou na prisão de Rogério Lindoso dos Passos, 31, apontado como suspeito de estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 4 anos em um shopping na zona norte de Manaus, no dia 2 de março deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito estava sendo procurado e se entregou na sede da Depca, acompanhado de um advogado, na tarde da última segunda-feira (20). O homem tinha mandado de prisão expedido pelo Plantão Criminal, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

No dia seguinte, o juiz plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas, Eliezer Fernandes, acatou pedido da Depca e determinou em audiência de custódia continuidade da prisão de Rogério Lindoso dos Passos. Segundo a decisão do jurista, foi analisado o processo e constatou-se a legalidade dos procedimentos de cumprimento do mandado de prisão e por isso, Rogério foi recolhido a uma unidade prisional em local seguro.

De acordo com decisão, o suspeito deve ser colocado em um local seguro em presídio de Manaus, tento em vista que alega estar recebendo várias ameaças de morte. O caso segue sendo investigado sob segredo de justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram o momento em que a mãe da vítima aparece com a criança e vai a uma das cabines femininas. Distraída, a menina se afasta da mãe, momento esse que o suspeito teria supostamente puxado a vítima para o provador masculino para supostamente cometer os atos libidinosos.

Para a polícia, a mãe da criança informou que foi até o provador da loja experimentar roupas e ao sair do espaço encontrou a filha saindo da ala masculina pedindo para ir embora. A criança teria então relatado o estupro para genitora.