Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em casa de suspeito de envolvimento nas mortes de Bruno e Dom

Um dia após o encontro dos restos mortais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, a Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira (16) mandado de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos de envolvimento no crime, em Atalaia do Norte, no Amazonas.

Os presos até o momento são os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, o ‘Pelado’, e Oseney da Costa de Oliveira, o ‘Dos Santos’.

Ainda de acordo com a Polícia, a participação de outras cinco pessoas no crime está sendo apurada.

Nessa quarta (15), os restos mortais de Bruno e Phillips foram encontrados a poucos quilômetros da comunidade São Gabriel, em uma área de difícil acesso, após ‘Pelado’ confessar o crime.