Polícia desarticula célula do PCC em Coari e prende líder conhecido como ‘Mistério da Major Zeca’

Notícias policiais – Um grupo criminoso vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foi desarticulado em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), após ação das forças de segurança que resultou na prisão de seis pessoas, entre elas dois foragidos da Justiça considerados de alta periculosidade. O flagrante ocorreu em uma residência localizada na Rua Crispiliano Sales, no bairro Urucu, que servia como base de operações da facção criminosa.

Durante a ação, foram apreendidos 4,5 quilos de pasta-base de cocaína, uma pistola calibre 9 milímetros com 19 munições, oito celulares e dinheiro em espécie. O material reforça o envolvimento do grupo em atividades relacionadas ao tráfico de drogas e crimes armados na região.

Entre os presos estão Evenilson de Oliveira Ferreira, 24 anos, conhecido como “Mistério da Major Zeca”, apontado como conselheiro do PCC e considerado uma das lideranças do crime organizado em Coari, além de Ryan Cabral de Souza, 21 anos, identificado como pistoleiro da facção. Ambos estavam com mandados de prisão em aberto desde julho deste ano e eram alvo de investigações da Operação Tentáculos, conduzida pela Polícia Civil.

Segundo o tenente-coronel Pedro Moreira, comandante da Polícia Militar em Coari, a prisão dos suspeitos representa um duro golpe na estrutura do crime organizado no município. “O infrator Evenilson era um dos principais líderes do grupo criminoso. Ele já vinha sendo investigado pela Polícia Civil e estava diretamente envolvido em tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro”, destacou.

O delegado José Barradas, responsável pela Delegacia Interativa de Coari, confirmou que os presos estavam sendo monitorados e eram considerados peças-chave dentro da facção. “A captura desses dois foragidos representa um avanço importante no combate ao crime organizado na região. Ambos possuíam grande influência sobre outros integrantes do PCC e tinham histórico de envolvimento em crimes violentos”, afirmou.

Além de Evenilson e Ryan, outras quatro pessoas foram presas no imóvel, sendo três mulheres que, segundo a investigação, auxiliavam no armazenamento da droga e na logística do grupo. Todos foram encaminhados para a Delegacia Interativa de Coari e responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

A apreensão e prisão dos envolvidos reforçam a atuação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil no enfrentamento às organizações criminosas que tentam se expandir para o interior do Amazonas. O caso segue sob investigação, e não está descartada a possibilidade de novas prisões ligadas ao grupo.

Com a operação, a segurança pública espera reduzir a atuação da facção em Coari, que vinha sendo considerada ponto estratégico para o tráfico de drogas na região, devido à sua localização no eixo do rio Solimões.