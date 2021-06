Polícia desarticula tentativa de ocupação irregular e 9 pessoas são presas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma ação policial realizada de maneira integrada entre agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), realizada nesta segunda-feira (21/06), resultou na prisão de nove pessoas e na apreensão de quatro adolescentes, por crimes ambientais praticados em uma Área de Preservação Ambiental (APA), no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A operação faz parte da ação “Pronta Resposta”, coordenada pela SSP-AM.



De acordo com o comandante da 6ª Cicom, capitão Alex Sander Costa, a operação é resultado das denúncias anônimas feitas através do site da SSP-AM, de pessoas que teriam sofrido ameaças por parte dos invasores. “Durante algum tempo fizemos o levantamento e, hoje, conseguimos flagrar os mesmos invadindo o local. E todos foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia. As vítimas relatam que sofrem ameaças do grupo invasor”, disse o capitão.



Os policiais apreenderam facas, facões e um martelo. Segundo o comandante, um dos presos já tinha passagem pela polícia. “Vamos verificar se há algum mandado (de prisão) em aberto”, afirmou.



Denúncias – Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.



O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.



Outra forma de repassar informações é por meio do site da SSP. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. Pode ainda adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.



Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o 190.