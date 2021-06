Polícia descobre esquema criminoso de facção que usava falsas empresas no AM para lavar R$ 126 milhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A operação “Coalizão do Bem”, deflagrada nesta sexta-feira (18), pelas Polícias Civil do Amazonas e Rio de Janeiro, resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão e de busca e apreensão em nome de líderes de uma facção criminosa que atua nos dois estados. A operação aconteceu simultaneamente nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Pará.

Foram presos três criminosos que são cabeças de uma facção criminosa. Entre eles foram presos Marcelo da Silva Nunes, conhecido como “Marcelão”, cunhado do traficante Gelson Carnaúba, e Pedro da Silva de Carvalho, responsável pela gerência financeira da organização criminosa.

No Amazonas, os mandados foram cumpridos com apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e da Força Nacional de Segurança. O objetivo é desarticular uma estrutura criminosa desenvolvida para a lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas praticado pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Ao todo, no Amazonas atuaram 60 policiais, sendo 40 da PC-AM, 16 da PC-RJ e quatro da Força Nacional de Segurança.

As investigações identificaram uma forte ligação entre o grupo criminoso do RJ e seu braço no Amazonas, evidenciando que os membros dos grupos criminosos se valiam do sistema bancário e de empresas de fachada para a remessa de valores do Rio de Janeiro para o Amazonas. Em aproximadamente um ano e meio, o montante de transferências chegou a mais de R$ 126 milhões.

Tais recursos seriam utilizados para o fortalecimento da facção no Amazonas, bem como para a aquisição de armas e drogas para o grupo criminoso do Rio de Janeiro, haja vista a organização criminosa amazonense controlar territorialmente uma das principais rotas de tráfico da América Latina: a Tríplice Fronteira Amazônica, formada pelas cidades de Tabatinga, no Brasil; Santa Rosa, no Peru, e Leticia, na Colômbia.

Durante a investigação, constatou-se que a estrutura de lavagem de dinheiro também prestava serviço para o Primeiro Comando da Capital (PCC), a partir de recursos oriundos do estado de São Paulo.

As investigações identificaram ainda a presença de importantes lideranças do Comando Vermelho do Amazonas, responsável pela ordem para os ataques na cidade de Manaus nos últimos dias.