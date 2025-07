Polícia desmonta rede de abuso infantil em Manaus prendendo pai que entregou filhos para pedófilo, porteiro predador e estuprador confesso

Notícias policiais – Três homens foram presos nesta terça-feira (15) em Manaus, em uma ação que marca a segunda fase da Operação Mateus 7:15. As detenções, realizadas em bairros distintos da capital amazonense – Bairro da Paz, Cidade Nova e Compensa –, visam desarticular um esquema criminoso complexo envolvendo estupro de vulnerável, favorecimento à exploração sexual de crianças e adolescentes, e a disseminação de pornografia infantil. As detenções são um desdobramento direto da investigação que, em março de 2025, já havia levado à prisão de um líder religioso de 38 anos, apontado como o mentor do esquema.

Segundo a delegada Maiara Azevedo, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o primeiro suspeito, um homem de 46 anos, apresenta um perfil que choca pela traição da confiança familiar. Pai de duas crianças, ele estabeleceu contato com o líder religioso através das redes sociais. O que começou como uma interação digital, segundo as investigações, evoluiu para uma cumplicidade alarmante. O homem é acusado de enviar fotos dos próprios filhos para o pastor, um ato que já denota uma grave quebra de proteção.

Mais grave ainda é a acusação de que ele permitiu que seus filhos ficassem a sós com o líder religioso. Durante um desses encontros, um adolescente de 12 anos teria sido vítima de “toques inadequados”. O próprio suspeito confirmou em depoimento que deixava os filhos desacompanhados com o pastor. Sua conduta, se confirmada, o tornará réu por favorecimento à prostituição e estupro de vulnerável por omissão.

Outro preso admitiu em mensagens trocadas com o pastor ter cometido estupro contra uma criança de 10 anos e contra um adolescente de 13 anos. A existência dessas mensagens, que servem como prova material de seus crimes, revela uma frieza e uma premeditação chocantes. Suas ações diretas de abuso contra menores o colocam no patamar mais grave das acusações dentro do esquema. Além do estupro de vulnerável, ele também enfrentará acusações por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, o que sugere uma imersão completa no universo da exploração.

O terceiro indivíduo detido é um homem de 39 anos, cuja dupla ocupação levanta sérias preocupações sobre o acesso a crianças. Ele trabalhava como porteiro de uma escola e, adicionalmente, atuava como motorista de aplicativo. A delegada enfatizou a gravidade de sua função como porteiro escolar, pois ele é suspeito de “captar crianças para esse líder religioso”.

A delegada explicou que a forma como o líder religioso encontrava e recrutava esses indivíduos era, em sua maioria, aleatória, mas sempre oportunista.

“Eles são pessoas de locais diversos. Um deles o pastor conheceu durante corrida em carro de aplicativo. Cada vez que ele conhecia alguém que poderia oferecer algo ele se aproveitava, trocava contato e pedia que pudessem passar telefone de crianças principalmente do sexo masculino para que pudesse cometer outros abusos”, afirmou a autoridade.