Polícia detém um homem e apreende duas toneladas de pescado ilegal em Manacapuru

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB) do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), durante Operação Hórus, na madrugada desta quinta-feira (22/04), detiveram um homem e apreenderam duas toneladas de pirarucu e peixes de outras espécies, no Rio Solimões, em frente à Orla do município de Manacapuru, distante 98 quilômetros de Manaus.

As equipes realizaram a abordagem e fiscalização de uma embarcação, oriunda do município de Codajás, e encontraram duas toneladas de pescado ilegal, pirarucu e outras espécies de peixes, acondicionados em várias caixas de isopor, que seriam entregues em Manaus.

O proprietário da embarcação recebeu voz de prisão e foi conduzido à 1ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, para realização dos procedimentos legais.

O Batalhão de Policiamento Ambiental orienta a população que transportar, comercializar ou guardar pescado que se encontra no período do defeso, sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seu autor às penalidades previstas na Lei.

Denúncias (WhatsApp) – Informações e denúncias podem ser feitas diretamente ao BPAmb pelos números (92) 98842-1547/98842-1553

*Com informação da Assessoria de Imprensa