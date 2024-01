Polícia disponibiliza canal para denúncias referentes ao narcotráfico no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), conta com um canal para denúncias que envolvam o narcotráfico no Amazonas. O número para denúncias é o (92) 99482-2184 – WhatsApp.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, todas as informações recebidas serão analisadas e apuradas pela equipe de investigação do departamento.

“Essa ferramenta tem como objetivo garantir um contato mais rápido da população com o departamento. Ressalto que a identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo, garantindo a segurança e a proteção daqueles que entram em contato”, ressaltou Torres.

