Polícia divulga imagem de homem envolvido em roubo à loja no bairro São Francisco em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração de todos na divulgação de um homem, ainda não identificado, que está sendo procurado por roubo praticado contra uma loja de assistência técnica localizada na rua Valéria Botelho de Andrade, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na segunda-feira (26), por volta das 17h30, o homem entrou no estabelecimento comercial e pediu uma recarga em seu aparelho celular, momento em que anunciou o roubo.

Do local ele levou dois celulares, além de outros produtos. “O autor dizia estar armado para ameaçar os funcionários. Após conseguir os pertences, ele trancou a porta da loja com a chave e fugiu, deixando os funcionários presos no local”, comentou Arruda.

O titular relatou que as equipes tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança das proximidades, que registraram a ação criminosa. Nas filmagens é possível constatar que o homem tem uma tatuagem com o desenho de lágrima abaixo do olho direito.

Denúncias



Quem tiver informações acerca da localização do indivíduo, deve entrar em contato pelo número (92) 98476-0984, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, afirmou o delegado.