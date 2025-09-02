A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia divulga imagem de homem que descumpriu medida protetiva em Manaus

Reyller Monteiro Lima, de 29 anos, é acusado de perseguir e ameaçar a ex-companheira e a ex-sogra.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 16:16

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, divulgou nesta semana a imagem de Reyller Monteiro Lima, de 29 anos, que está sendo procurado por descumprir medidas protetivas em favor de sua ex-companheira e da mãe dela, de 59 anos.

Segundo a delegada Patrícia Leão, titular da unidade, a relação entre a vítima e Reyller durou apenas alguns meses, mas foi marcada por agressões verbais, ameaças e episódios de violência. O comportamento agressivo do homem levou ao término do relacionamento, mas, mesmo após a separação, ele não teria aceitado o fim e continuou a perseguir e intimidar as vítimas.

“Em uma das situações, o indivíduo chegou a jogar lixo contra a ex-sogra. Esse episódio foi determinante para que a filha dela encerrasse o relacionamento. Porém, mesmo com o término, ele insistiu em perseguições e ameaças constantes, desrespeitando a medida protetiva que havia sido determinada pela Justiça”, explicou a delegada.

Diante do descumprimento da ordem judicial e da continuidade das intimidações, a Polícia Civil decidiu tornar pública a identidade e a imagem do suspeito para que a população auxilie na sua localização.

Disque-denúncia

A PC-AM orienta que qualquer informação sobre o paradeiro de Reyller Monteiro Lima seja repassada pelos números (92) 98545-0808, que corresponde ao disque-denúncia da DECCM Centro-Sul, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O anonimato e a identidade do denunciante serão preservados.

