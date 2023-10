Polícia divulga imagens de procurados por sequestro e homicídio de pintor em Manaus

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de Francisco Vitor Barbosa Guedes, conhecido como “Menor”, e Jefferson Freire Rodrigues, por envolvimento no sequestro e morte do pintor Valdimício Rodrigues da Silva, que tinha 50 anos. Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu no dia 2 de setembro deste ano, no bairro Tarumã, zona oeste.

A ação criminosa iniciou com o sequestro de Valdimício, no dia 1° de setembro deste ano, quando ele estava em uma parada de ônibus no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul. A vítima fazia empréstimos em dinheiro e tinha alguns devedores.

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Francisco Vitor e Jefferson, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).