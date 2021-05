Polícia divulga vídeo de furto de embarcações de alumínio em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de quatro homens, ainda não identificados, envolvidos no furto de duas embarcações de alumínio, ocorrido em datas distintas em abril deste ano, em uma empresa marítima localizada na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Leite, titular do 21º DIP, o primeiro furto ocorreu no dia 15 de abril, por volta de meia-noite, e o segundo no dia 26 de abril, por volta das 23h.

“Os furtos causaram um prejuízo de mais de R$ 20 mil ao proprietário do estabelecimento. Iniciamos as investigações e, por meio das imagens das câmeras de segurança do local, conseguimos visualizar como aconteceu o ato criminoso”, comentou o delegado.

Quem tiver informações acerca da localização dos indivíduos pode entrar em contato pelo número (92) 99348-4941, o disque-denúncia do 21º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.

