Polícia diz que casal preso por roubar e vender bebê em Manaus tem ficha criminal extensa

O casal Janderson Nogueira Pontes, de 39 anos e Jessica Queiroz Conceição, de 24 anos, preso na manhã desta sexta-feira (23), no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, por vender um bebê venezuelano por R$1500 mil, tem fixa criminal extensa.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mãe da vítima é imigrante, vivia em vulnerabilidade social e os autores se aproveitaram da situação para cometer a prática criminosa.

Janderson é detento regime semiaberto e faz uso de tornozeleira eletrônica. Conforme a delegada, essa não é a primeira vez que ele e Jéssica praticam tráfico de pessoas para adoção ilegal.

“O homem tem uma extensa ficha criminal, duas páginas de antecedentes criminais, roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, ele usa tornozeleira eletrônica, inclusive. Ela tem duas passagens por tráfico de drogas e agora o tráfico de pessoas vai acrescentar no rol de crimes que eles já possuem”, declarou.

A autoridade policial também relatou que o objetivo agora é confirmar se eles de fato já venderam outras crianças. “Algumas pessoas do bairro, eles moravam no Nova Vitória, comentaram que eles já teriam feito isso com outras crianças (…) então nossa investigação vai seguir nesse sentido”, disse.

Quem tiver qualquer informação que possa ajuda no caso pode procurar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no Conjunto Morada do Sol.