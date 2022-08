Polícia diz que venezuelano teria ateado fogo em lotérica após alegar que tinha bilhete premiado e ser ignorado em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio de policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prenderam, em flagrante, na tarde de terça-feira (16/08), Luís Domingo Siso, de 60 anos, por incendiar uma casa lotérica, situada no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, na rua dos Barés, bairro Centro, zona sul.

O delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, naquele mesmo dia, por volta das 14h, o idoso, de nacionalidade venezuelana, utilizou uma substância inflamável e ateou fogo no estabelecimento. A motivação do fato seria, possivelmente, o recebimento de uma resposta negativa por parte dos funcionários, após o autor alegar que tinha um bilhete premiado.

“No decorrer das investigações, verificamos que Luís esteve em situações semelhantes em 2020. Naquele ano, ele adentrou em uma agência lotérica, também no bairro Centro, dizendo que tinha um bilhete premiado, no entanto, quando ele recebeu a negativa, se irritou e tentou atear fogo no local”, comentou.

Segundo o titular, na ocasião do fato acima mencionado, ele foi impedido por seguranças e chegou a ser preso em flagrante.

“No episódio de terça, acreditamos que ele tenha tentado fazer a mesma coisa, podendo o crime, até mesmo, estar relacionado à alguma espécie de delírio”, informou.

Vídeo de câmeras de segurança mostra o homem que trajava uma blusa amarela e calça azul, carregando uma bolsa no ombro. Em certo momento, as testemunhas percebem que o homem está prestes a atear fogo na loteria dentro do mercado e tentam detê-lo. Entretanto, o homem consegue dar início ao incêndio.

Câmeras mostram momento em que homem ateia fogo no Mercado Adolpho Lisboa

Ainda conforme o delegado, em decorrência do incêndio, quatro pessoas ficaram feridas e estão internadas em uma unidade hospitalar da capital.

“Ainda no local do crime, o venezuelano foi detido por populares e encaminhado também a um hospital para recebimento médico, onde recebeu voz de prisão em flagrante”, falou.

Luís responderá por tentativa de homicídio, dano qualificado e incêndio e ficará à disposição do Poder Judiciário.