Polícia encontra 300 quilos de drogas armazenados dentro de aeronave que estava submersa no alto Rio Negro

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deflagrou, na quinta-feira (25/05), Operação Queda Livre e apreendeu cerca de 300 quilos de maconha do tipo skunk. A apreensão ocorreu na calha do Rio Negro, nas proximidades do município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Delegado Mário Paulo, Diretor do Departamento, uma aeronave caiu no alto Rio Negro, nas proximidades da foz do Rio Jaú, com entorpecente.

“Inicialmente, nos deslocamos ao local com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Fluvial (Deflu), e, na localidade, ribeirinhos nos informaram que haviam visto entorpecentes flutuando no rio. Então, constatamos a veracidade da informação e realizamos a apreensão do material que estava flutuando”, disse.

Conforme o Delegado, em razão de a aeronave estar submersa, foi solicitado apoio do Pelotão Fluvial, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

“Três mergulhadores foram ao local e constataram que de fato a aeronave estava na localidade, em uma profundidade aproximada de oito metros, ocasião em que foi realizada a apreensão do restante do material”, falou.

Segundo o Delegado Paulo Benelli, adjunto do DRCO, após a apreensão, o material ilícito foi levado ao Departamento, sendo possível identificar o modelo da aeronave.

“A partir disso, será instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar quem estava conduzindo a aeronave, qual era o destino e a quem pertence o entorpecente”, esclareceu.

Redação AM POST*