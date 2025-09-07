A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia encontra bebidas e picolés adulterados em casa no Jorge Teixeira em Manaus

Essa prática representa sérios riscos à saúde dos consumidores, especialmente das crianças.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 13:39

Notícias Policiais – Na noite de sábado (6), a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM) desmantelou um laboratório clandestino de falsificação de bebidas alcoólicas e produtos infantis, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A operação foi realizada após uma denúncia anônima que apontava movimentação suspeita em uma residência na rua Doutor Alecrim.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram duas pessoas envolvidas no esquema: o proprietário da casa e um homem identificado como responsável pelo preparo das bebidas falsificadas. No imóvel, havia grande quantidade de materiais usados no processo ilegal, incluindo garrafas de uísque e vodka, álcool, refrigerantes, rótulos, tampas e lacres que simulavam embalagens originais.

De acordo com a polícia, o falsificador diluía e misturava as bebidas, aumentando o volume com álcool e refrigerante para ampliar os lucros, e posteriormente aplicava os rótulos para dar aparência de originalidade. Além das bebidas, os agentes encontraram também embalagens de picolés e outros produtos destinados ao público infantil que estavam sendo adulterados. Essa prática representa sérios riscos à saúde dos consumidores, especialmente das crianças.

O proprietário da residência negou envolvimento direto, alegando ter apenas cedido o espaço, versão que será analisada durante as investigações. Todo o material apreendido foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da zona Leste.

A ação evidencia a importância da participação da população, que por meio de denúncias anônimas auxilia as autoridades a combater atividades criminosas que ameaçam a saúde pública e a segurança dos consumidores.

