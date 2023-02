Polícia encontra caderno com anotações do tráfico de drogas ao prender grupo criminoso que atuava no bairro Jorge Teixeira, em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), deflagrou, nesta quarta-feira (15/02), ação policial que resultou na prisão seis integrantes de um grupo criminoso, que atuavam no bairro Jorge Teixeira, zona leste.

Os indivíduos foram identificados como Alcir Albuquerque da Costa, conhecido como “Índio”; Hion Leandro dos Santos Nunes, chamado de “Bebete”; Jezreel Kevin Penha Maia, o “Japa”; Leonardo Alencar Martins, conhecido como “Neguinho”; Luciano Jakson Nascimento Rufino, o “Bodó”; e Ronald Samias dos Santos.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, as investigações em torno do grupo iniciaram há cerca de três semanas, ocasião em que os policiais civis do 13° DIP foram noticiados por diversas vítimas acerca de roubos cometidos por eles.

“Durante as investigações, identificamos que, além dos roubos, os indivíduos também operavam um esquema de tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira. Então, iniciamos as diligências e, na data de hoje, com apoio da Seaop, conseguimos efetuar as prisões deles”, falou.

Conforme o titular, em posse dos autores foram apreendidas duas armas de fogo calibre .38; diversas porções de oxi, cocaína e maconha; anotações do tráfico de drogas; balanças de precisão e vários aparelhos celulares.

Os indivíduos responderão por tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa e posse de arma de fogo de uso permitido e ficarão à disposição do Poder Judiciário.