Polícia encontra corpo carbonizado com olhos vendados em estrada

A polícia localizou o corpo de um homem ainda não identificado jogado às margens de uma estrada, que estava carbonizado e com os olhos vendados. O caso foi na Estrada Municipal Juvenal de Souza, no bairro Ponte Alta, em Jarinu, no interior de São Paulo.

O homem não estava com nenhum documento. Foram guardas municipais da cidade que localizaram o corpo e acionaram as demais equipes competentes. A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência e solicitou exames no Instituto Médico Legal para confirmar a causa da morte do homem.

PUBLICIDADE

A polícia não descarta uma possível execução, mas ainda não é possível confirmar se a vítima foi assassinada no local ou se apenas teve o corpo abandonado.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e câmeras de segurança podem auxiliar nos trabalhos.

PUBLICIDADE

*Redação AM POST