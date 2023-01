Polícia encontra mais 3 corpos que podem ser de família vítima de chacina

Redação AM POST*

Foram encontrados na madrugada desta terça-feira (24) mais três corpos supostamente relacionados ao desparecimento de 10 pessoas da família da cabelereira Elizamar da Silva. Eles estavam dentro de uma cisterna, em Planaltina, no Distrito Federal. Três suspeitos foram presos pelo crime e um quarto é procurado.

As vítimas não foram reconhecidas, mas o delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, do Paranoá, afirmou que os corpos são de duas mulheres (uma delas adolescente) e um homem. Três pessoas ainda seguem desaparecidas,.

As buscas ao local da desova dos corpos começaram na noite de segunda-feira (23). O delegado relatou que os corpos estavam muito bem enterrados e foram cobertos por cal, na tentativa de dificultar a identificação por cães farejadores. Foi com a ajuda dos animais que a polícia conseguiu chegar ao local onde foram enterrados.

Ainda de acordo com Ricardo Viana, os corpos serão levados ao Instituto Médico Legal para identificação. Pelo avançado estado de decomposição, deve ser necessária a coleta de material genético para realização de exame de DNA.

O delegado disse que não é possível afirmar que sejam das três vítimas da chacina desaparecidas, mas as investigações se concentram na localização dos corpos de Thiago Gabriel, marido de Elizamar; Cláudia Regina Marques de Oliveira e a filha dela, Ana Beatriz Marques de Oliveira -respectivamente ex-mulher e filha de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro da cabeleireira.

O crime

A cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, e os três filhos pequenos sumiram no dia 12 de janeiro. No dia seguinte, o veículo dela foi encontrado com os quatro corpos queimados dentro, perto de Cristalina (GO), no Entorno do DF. O marido dela, Thiago Belchior, também desapareceram.

Três dias depois, familiares reportaram o desaparecimento de mais três pessoas da família: o pai, a mãe e uma irmã de Thiago, respectivamente: Marcos Antônio Lopes de Oliveira, Renata Juliene Belchior, e Gabriela Belchior.

O carro de Marcos Antônio, sogro de Elizamar, foi encontrado carbonizado, com dois corpos dentro, no fim de semana do desaparecimento da família. Por fim, a ex-mulher de Marcos e a filha deles Claudia Regina Marques de Oliveira e Ana Beatriz Marques de Oliveira também desapareceram.

Inicialmente, com base no depoimento de um dos suspeitos, a polícia chegou a acreditar que Thiago e Marcos Antônio tinham arquitetado o crime e fugido. Mas depois, ficou confirmado que eles também foram vítimas da chacina.

O corpo do sogro da cabeleireira foi encontrado enterrado e esquartejado perto da casa usada como cativeiro pelos criminosos, em Planaltina.