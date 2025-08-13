A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia encontra tabletes de drogas escondidos em máquina de barco em Manaus

No entanto, não há informações sobre a quantidade apreendida e nem se houve prisões.

Por Lupita AM POST

13/08/2025 às 08:51

Polícia encontra tabletes de drogas escondidos em máquina de barco em Manaus

Foto: Reprodução

Notícias de Polícia Os policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) encontraram tabletes de drogas escondido na sala de máquinas de uma embarcação que vinha do município de Tabatinga, no interior do Amazonas.

Em um vídeo compartilhado na redes sociais pelo sargento Loiola mostra o momento em que ele retira os entorpecentes da embarcação. No entanto, ele não informou a quantidade apreendida e nem se houve prisões.

Leia mais: Falso advogado é preso após causar prejuízo de R$ 122 mil a idoso em Manaus

“Drogas em embarcação que vinha de Tabating! Os ‘mininus’ não sabem nem brincar de manja esconde”, escreveu ele na publicação.

Veja o vídeo;

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

 

