Polícia entra na casa onde homem faz família refém em Manaus

Redação AM POST

Após disparos, a polícia entrou no imóvel onde Isaac de Souza Martins, de 37 anos, mantém a refém há mais de 11h, na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus.

Ainda não há informações se o sequestrador entregou as vítimas, sendo a mulher Rosana de Almeida Fonseca, de 40 anos e os filhos de 5 e 7 anos. No entanto, disparos de arma foram ouvidos e uma equipe policial entrou no imóvel.

Não há informações se alguém foi atingido no interior da casa. A certeza inicial era que o indivíduo estivesse armado com faca, no entanto, a hipótese de que ele também estivesse com um revólver não foi descartada