Polícia entrega para donos, carros roubados em Manaus que foram apreendidos durante operação no interior do AM

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou, nesta segunda-feira (15/08), por volta das 10h, a entrega de carros apreendidos durante operação policial realizada em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus), com objetivo para recuperar veículos que haviam sido roubados em Manaus.

A operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e a entrega ocorreu no Porto Demétrio, situado na rua Vista Alegre, bairro Educandos, zona sul.

O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana de Manaus (DPM), delegado Alessandro Albino, informou que a PC-AM estava investigando casos de roubos e furtos ocorridos na capital, envolvendo automóveis.

“As equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) iniciaram as investigações, para identificar em qual localidade estavam os veículos. Em determinado momento, foi constatado que o destino seria o município, onde foi possível recuperar 11 automóveis”, disse.

O delegado Rafael Soibelman, titular da DERFV, disse que os carros eram adulterados e vendidos no interior.

“Os veículos foram subtraídos em Manaus por um grupo criminoso, que fazia a clonagem destes automóveis, ou seja, alteravam as placas e o chassi dos carros. Após esse processo, eram levados ao município para serem vendidos, por outra pessoa”, falou.

Soibelman reforçou a continuidade dos trabalhos policiais para elucidar outros casos semelhantes.

“As investigações continuam para identificar estes tipos de casos. Também estamos buscando outros envolvidos nos crimes, bem como os responsáveis por receptar”, ressaltou.

Os automóveis chegaram em Manaus e foram entregues aos proprietários. O aposentado Matisson Moreira, 65, teve seu carro roubado no dia 13 de fevereiro deste ano, por volta das 11h, por indivíduos que estavam em posse de arma de fogo. O crime ocorreu no bairro Tancredo Neves, zona leste.

Segundo o idoso, que esteve no local para receber o veículo, a restituição do veículo foi um presente no dia dos pais.

“Estava em casa, comemorando o Dia dos Pais, quando recebi uma ligação para comparecer no porto, pois, segundo o recado, meu carro teria sido recuperado. Acreditei no trabalho da polícia e, felizmente, tive esse veículo recuperado como um presente de Dia dos Pais”, contou.

Outro proprietário de veículo recuperado, Milton Carlos Ferreira, 44, gerente de uma locadora de carros, relatou alívio após saber que o automóvel teria sido recuperado no interior.

“A última localização do meu carro tinha sido marcada no Porto de Manaus, então, acreditei que havia mais chances de recuperação no interior, registrei o Boletim de Ocorrência (BO) e obtive esse retorno positivo”, relatou o gerente da locadora.

Onze indivíduos foram detidos por receptação culposa; os responsáveis pela subtração dos veículos responderão por roubo.