Polícia espanhola prende envolvidos em atos racistas contra Vini Jr.

A polícia espanhola prendeu sete homens suspeitos de envolvimento em atos racistas direcionados ao jogador brasileiro Vinicius Jr. A informação foi divulgada nesta terça-feira (23/5) por meio de comunicado oficial no site da polícia e nas redes sociais.

De acordo com a polícia, quatro jovens foram presos por supostamente terem enforcado um manequim vestido com a camisa do atacante do Real Madrid antes de um jogo contra o Atlético de Madrid, ocorrido em janeiro deste ano. Ao lado do boneco, havia uma faixa com os dizeres “Madrid odeia o Real”. A investigação teve início em 26 de janeiro e, após depoimentos de testemunhas e análise de provas, três desses torcedores já eram considerados indivíduos de alto risco pelo sistema de prevenção à violência no esporte. As idades dos presos são 19, 21, 23 e 24 anos.

Outros três suspeitos foram detidos após manifestações racistas ocorridas no último domingo (21/5) durante a partida contra o Valencia. Segundo a CNN, eles têm entre 18 e 21 anos e foram capturados em locais diferentes, dois em Valência e o terceiro em um município próximo. A polícia ainda está em busca de outros possíveis envolvidos, e a investigação, que contou com a colaboração do Valencia Football Club, continua em andamento. Ambos os incidentes estão sendo tratados como crimes de ódio. Em um vídeo, uma porta-voz da polícia espanhola afirmou: “Esse tipo de mensagem é crime. Crime de ódio. E nós vamos perseguir”.