Polícia estoura depósito de drogas e apreende 18 Kg de maconha em Manaus

Redação AM POST

Em diferentes ações na zona sul da capital, policiais militares do patrulhamento em motocicletas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), detiveram em flagrante dois homens, de idades não informadas, em posse ilegal de uma arma de fogo, e apreenderam mais de 18 quilos de entorpecentes, na tarde de quarta-feira (14/07).

Por volta das 14h15, a equipe da motocicleta Rocam 02 deteve dois homens e apreendeu com eles uma arma de fogo e drogas, no bairro Praça 14. A ação teve início após tentativa de abordagem à motocicleta de placa PHH-4056, que os suspeitos conduziam na rua Ramos Ferreira. Os dois fugiram da aproximação, e o garupa sacou uma arma apontando em direção aos policiais. A equipe revidou com disparos no pneu da moto, momento em que o garupa jogou a arma e uma sacola pequena na rua.

Com a dupla foram encontrados um revólver calibre .38, marca Taurus, numeração 381820; uma munição de mesmo calibre; duas porções de substâncias com aspecto de oxi e maconha. Após receberem atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento do bairro São Raimundo, os dois foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Mais cedo, por volta das 13h, a mesma equipe policial apreendeu 10 tabletes de substâncias com características de maconha skunk, pesando ao todo, 18 quilos, na rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia, após denúncia de tráfico de drogas. Ninguém foi encontrado no local denunciado. O material ilícito foi levado para o 1º DIP para os devidos procedimentos.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.