Polícia ‘estoura’ laboratório de drogas e acha caderno com anotações em Manaus

Redação AM POST

Durante a Operação Captura, que resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão e busca e apreensão, dois suspeitos, identificados como Rodrigo de Jesus Oliveira e David Marcos Machado dos Santos, foram presos em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e recepção na comunidade Cristo Rei, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus.

“Nos deslocamos até o endereço informado que, segundo denúncias, era utilizado para armazenar veículos roubados. Durante buscas pelo local foi constatado que os veículos já haviam sido removidos e resquícios de substâncias entorpecentes foram encontradas no chão, por este motivo, realizamos buscas nas casas de Rodrigo e David Marcos”, informou o delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste.

Foram apreendidos em posse do primeiro indivíduo, substância entorpecente com característica de cocaína, R$ 22 em espécie, uma balança de precisão e um caderno com anotações sobre o tráfico. Já na residência de David Marcos, foram encontrados uma arma de fogo calibre 38 com seis munições, além de 43 trouxinhas de substância com aspecto de cocaína.

Os indivíduos serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverão passar por audiência de custódia e, após isso, permanecerão à disposição da Justiça.