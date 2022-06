Polícia fará nova reconstituição com dois suspeitos de matar Dom Phillips e Bruno Pereira no AM

A Polícia Civil do Amazonas e a Polícia Federal devem fazer uma reconstituição do assassinato do indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, do jornal “The Guardian”, até a sexta-feira (1º).

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado de Atalaia do Norte, Alex Perez, a polícia já ouviu 20 testemunhas: 17 testemunhas e três, suspeitos.

Nesta segunda-feira (27), a Polícia Civil e a Polícia Federal deram início a um reconhecimento da região onde Bruno e Dom foram executados e da área onde os corpos foram ocultados pelos suspeitos.

Nesta semana, as polícias devem fazer a reconstituição do caso, com a presença de dois suspeitos.

Continua depois da Publicidade

“No mais tardar, até sexta-feira (1º), a gente realiza a reconstituição dos fatos, juntamente com dois dos principais suspeitos”, afirmou Alex Perez.