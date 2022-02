Polícia faz ação contra furto de combustíveis em dutos da Petrobras

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais civis do Rio de Janeiro cumprem hoje (23) dez mandados de prisão e 26 de busca e apreensão contra suspeitos de furtar petróleo e combustíveis de dutos da Petrobras. As ações estão sendo feitas nos estados do Rio, Espírito Santo e de Minas Gerais.

A operação Ratoeira conta com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro e com a Polícia Civil do Espírito Santo. Até as 8h de hoje (23) três pessoas já tinham sido presas, de acordo com a Polícia Civil fluminense.

As investigações começaram depois da prisão em flagrante de dois homens em Magé, na região metropolitana do Rio. Com a apreensão dos celulares dos presos, os policiais identificaram um grupo criminoso especializado na perfuração dos dutos, furto do combustível e receptação desse produto.

A comunicação entre os integrantes da organização criminosa era feita por meio de aplicativo de mensagens, onde planejavam estratégias de atuação, principalmente em áreas remotas e em horários noturnos. O grupo de mensagens instantâneas era chamado de “BR Ratobras”.

Segundo a Polícia Civil, o furto de petróleo e derivados a partir da perfuração de dutos é considerado crime de alta periculosidade social. “Além de causar prejuízos econômicos à empresa e, por via indireta, ao consumidor, cria risco concreto de vazamentos, incêndios, explosões e danos ambientais, colocando em perigo as comunidades vizinhas às faixas de dutos e o meio ambiente”, afirma em nota.