Polícia faz alerta sobre ‘golpe do amor’ no Amazonas; entenda

Redação AM POST

Com a popularidade das redes sociais e a facilidade em se comunicar com diversas pessoas ao mesmo tempo, o número de relacionamentos pela internet se multiplicou ao longo dos últimos anos. Com a chegada da era digital, a criminalidade também ganhou novos campos de atuação. Um dos crimes que se tornou comum foi o chamado “golpe do amor”, uma das práticas de estelionato virtual.

De acordo com o delegado Heron Ferreira, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), esse tipo de crime acontece quando o estelionatário se faz passar por uma pessoa apaixonada, ludibriando a vítima, fazendo com que ela acredite que vive um relacionamento a distância com o infrator e criando assim um vínculo de confiança, para que possa, no momento em que considerar oportuno, arrancar alguma vantagem ilícita da vítima.

“Quase sempre rede social (onde o crime acontece) ou, quando ele consegue o celular da vítima, o Whatsapp. Ele ou ela se apresenta, manda uma foto, geralmente uma foto sensual ou chamativa. Quando sente segurança da vítima, pede transferência de dinheiro, transferência de veículo. Já vi até transferência de moto. A vítima, muitas vezes desatenta, acaba caindo. Tudo sem conhecer, por rede social”, relatou a autoridade policial.

O delegado disse ainda que as pessoas devem evitar compartilhar informações sigilosas sobre si, como endereço de residência, conta de banco ou senhas de cartão, além de não transferir, em hipótese alguma, quantias em dinheiro ou documentos de veículos para pessoas conhecidas apenas virtualmente. Heron Ferreira orienta as pessoas sobre os cuidados que precisam ser tomados neste tipo de situação.

“Em sua maioria, as vítimas desse golpe são homens idosos, mulheres. O primeiro passo é ficar atento. Não transfira dinheiro, ou veículo, não diga onde é sua casa, pois senão você pode estar caindo aí no golpe do amor. A melhor arma é não transferir. Caso seja vítima, registre a ocorrência na delegacia interativa em crime de estelionato, que nós vamos investigar”, finalizou.

O site da Delegacia Interativa da Polícia Civil do Amazonas é o www.delegaciainterativa.am.gov.br.