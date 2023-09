Polícia fecha 39 bares durante operação de combate a homicídios na Zona Leste de Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) continuou, no sábado à noite (23/09), a Operação Águia – Ação Pacificadora nos bairros da zona leste da capital do Amazonas, com o propósito de combater os índices de violência e evitar os crimes de homicídio. No segundo dia da operação, os policiais fecharam 39 bares e fizeram 33 autuações.

Segundo o comandante do segundo dia de operação, major Cassiano, o objetivo da PMAM é impedir a atividade criminosa na área e diminuir a ocorrência de roubos, furtos e homicídios. “A ação é um comprometimento tanto do atual comando da PMAM quanto do Governo do Amazonas, em promover a segurança e o bem-estar da população”, declarou.

O efetivo de sábado contou com 196 policiais militares e o emprego de 68 viaturas e 11 motocicletas. Participaram da ação as unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb).

Além dos bares fechados e autuações, a Operação Águia – Ação Pacificador abordou, no sábado e na madrugada deste domingo (24/09), 1.151 pessoas e 578 veículos, sendo 212 carros, 322 motocicletas e 44 ônibus do transporte coletivo, resultando na apreensão de dois veículos. Foram apreendidas 400 gramas de entorpecentes, 77 trouxinhas e uma arma de fogo. Um flagrante e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foram registrados neste segundo dia de operação.

Operação Águia – Ação Pacificador

Nova fase da Operação Águia desencadeada pela PMAM no dia 22 de setembro, a Ação Pacificador segue até o final deste mês. A operação inclui ações de presença policial em locais estratégicos, com barreiras policiais para abordagens de veículos e aumento do patrulhamento, com apoio das unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb).

Redação AM POST