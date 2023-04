Polícia Federal apreende 75 toras de madeira ilegal no Vale do Javari

Redação AM POST

A Polícia Federal no Amazonas informa que no último sábado, 15, após denuncia à Delegacia da PF em Tabatinga, agentes federais apreenderam grande quantidade de madeira na região do Vale do Javari, totalizando 75 toras de cinco espécies.

Foram identificados três suspeitos, que prestaram esclarecimentos ao Delegado responsável pelo caso. Foi instaurado inquérito policial para verificação da procedência da madeira e demais envolvido. A Perícia da Polícia Federal expedirá um laudo em breve, que será comunicado à sociedade em forma de nota à imprensa oficial.

Ameaças aos indígenas

A Polícia Federal no Amazonas informa que providências referentes a fiscalização ostensiva e investigação já estão sendo tomadas, em conjunto com os órgãos de Segurança Pública,

para que seja elucidado o caso e trazer seguridade às comunidades residentes no Vale do Javari.

Balanço

Balanço da apreensão de madeira quantitativa e qualitativa informada pelos técnicos da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA):

• Madeira Cedro Arana I (108,46 Metros Cúbicos): 34 (trinta e quatro) toras de madeira Cedro Arana, em média 3,2 metros de comprimento e 1 metro de diâmetro. Todos encontrados

amarrados no bloco 1.

• Madeira Cedro (0,58 Metros Cúbicos): 01 (uma) tora de madeira Cedro, com 4 metro de comprimento e 0,43 metros de diâmetro.Encontrado no Bloco 1.

• Madeira Cedro Arana II (8,94 Metros Cúbicos): 02 (duas) toras de madeira Cedro Arana, em média 3,2 metros de comprimento e 1,3 metros de diâmetro. Encontrados amarrados no

bloco 2.

• Madeira Louro (3,88 Metros Cúbicos): 07 (sete) toras de madeira Loro (louro), em média 4 metros de comprimento e 0,45 metros de diâmetro. Todos encontrados amarrados no bloco

2.

• Madeira Ucuúba ( 17,40 Metros Cúbicos): 18 (dezoito) toras de madeira Ucuúba, em média 4 metros de comprimento e 0,55 metros de diâmetro. Todos encontrados amarrados no

bloco 2.

• Madeira Marupá (6,23 Metros Cúbicos): 05 (cinco) toras de madeira Marupá, em média 4 metros de comprimento e 0,65 metros de diâmetro. Todos encontrados amarrados no bloco

2.

• Madeira Paricarana (15,21 Metros Cúbicos): 09 (nove) toras de madeira Paricarana, em média 4 metros de comprimento e 0,75 metros de diâmetro. Todos encontrados amarrados

no bloco 2.