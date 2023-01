Polícia Federal aprende drogas em Tabatinga e em aeroporto de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Federal (PF), apreendeu no dia 26 de dezembro mais de 2 kg de substância análoga à pasta base de cocaína no porto de Tabatinga. No mesmo dia, a PF também apreendeu no aeroporto de Manaus, Eduardo Gomes, quatro tabletes de maconha, cerca de quatro quilos.

De acordo com nota da PF, durante fiscalização no porto da cidade, por voltas das 10h30, os policiais conseguiram indentificar o material que estava revestido por plástico dentro do ar-condicionado de um dos camarotes de uma embarcação, tipo recreio, onde havia cerca de 2,200 kg de drogas. O homem que portava o material ilícito foi reconhecido e encaminhado para prestar esclarecimento na Delegacia Federal em Tabatinga.

O homem contou em depoimento que havia recebido a droga no Porto de Voyager, de dois homens de origem peruana, na manhã do dia 24/12, e que receberia quatro mil reais pela entrega da droga em Manaus.

Apreensão no aeroporto

Já a apreensão no aeroporto, ocorreu por volta das 15h15, quando os agentes faziam fiscalização com cachorros do Canil da Polícia Federal do Amazonas. Na ocasião, os cães conseguiram farejar o material que estava no porão em um mala. O dono da mala, foi identificado e preso em flagrante. Foram apreendidas aproximadamente 4 tabletes, cerca de 4 quilos de substância análoga à maconha, conforme informsções da PF.

O homem de 26 anos, contou em depoimento que receberia

R$1.100,00 (mil e cem reais) pela entrega da droga em Florianópolis.