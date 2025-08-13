Polícia Federal deflagra Operação Recupera contra fraudes milionárias no INSS

Notícias de polícia – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (13), a Operação Recupera, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O grupo atuava na concessão indevida de benefícios assistenciais e previdenciários, causando um prejuízo estimado em R$ 3 milhões aos cofres públicos.

PUBLICIDADE

A ação conta com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais de bloqueio de bens e ativos financeiros nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e Tubarão (SC).

Leia mais: Governo Lula já gastou R$ 1 bilhão de impostos para cobrir rombo no INSS

PUBLICIDADE

Fraudes

De acordo com as investigações, os crimes começaram em 2018, com a manipulação de sistemas da Caixa para a inserção de dados falsos com o intuito de viabilizar a liberação indevida de benefícios. Os responsáveis pelas fraudes seriam funcionários e ex-funcionários do banco, que usavam seus acessos privilegiados para executar as ações criminosas.

Entre os métodos utilizados, os suspeitos realizavam comprovações de vida fraudulentas, inclusive de pessoas fictícias ou já falecidas, além de emitir segundas vias de cartões e autorizar pagamentos irregulares. Os dados falsos eram inseridos de forma sincronizada, utilizando documentos adulterados para burlar os sistemas de controle.

Ex-funcionários continuaram o esquema após demissão

A Caixa Econômica Federal instaurou um processo disciplinar que resultou na demissão dos envolvidos, após identificar as infrações e os vínculos entre os autores. Mesmo desligados da instituição em 2022, os ex-servidores continuaram a operar o esquema criminoso, agora repassando a terceiros o saque mensal de pelo menos 17 benefícios fraudulentos ainda ativos.

A operação desta quarta-feira visa interromper definitivamente as atividades do grupo e garantir a recuperação dos recursos desviados.