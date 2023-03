Polícia Federal prende homem com itens de garimpo ilegal no Amazonas

Redação AM POST

Um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na sexta-feira (17) com duas espingardas, um simulacro, 140 munições e 4 garrafas com mercúrio para possível uso no garimpo ilegal no Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

Segundo a PF, o suspeito é um dos alvos da operação Ouro SPO, que também foi deflagrada no município de São Paulo de Olivença. O homem foi encaminhado para a Delegacia Federal de Tabatinga.

O crime de armazenamento de mercúrio de procedência ilegal fere a Lei Ambiental e o preso poderá cumprir pena de até 4 anos de reclusão.