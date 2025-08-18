A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia Federal prende mulher com 3,6 kg de cocaína em aeroporto no Amazonas

Um teste preliminar realizado pelos agentes confirmou que a substância se tratava de cocaína.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 22:20 - Atualizado em 18/08/2025 às 22:22

Notícias Policiais – A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última quarta-feira (13/8), uma mulher que transportava cerca de 3,6 kg de substância entorpecente análoga à cocaína. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto de Tabatinga, no Amazonas. A droga estava fixada ao corpo da passageira com o uso de material adesivo.

Segundo informações da PF, a mulher se preparava para embarcar com destino a Manaus quando demonstrou comportamento nervoso e forneceu informações contraditórias sobre sua estada na cidade. Durante o depoimento, ela confessou que a droga havia sido colocada em seu corpo na cidade de Leticia, na Colômbia, e que a entrega seria realizada em Manaus.

Um teste preliminar realizado pelos agentes confirmou que a substância se tratava de cocaína. A Polícia Federal segue investigando o caso para apurar possíveis conexões da passageira com organizações criminosas que atuam na região de fronteira entre Brasil e Colômbia.

A prisão reforça a atuação da PF na prevenção do tráfico de drogas em aeroportos e na linha de fronteira, destacando a importância da fiscalização rigorosa para coibir a circulação de entorpecentes.

 

