A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Polícia Federal prende mulher com quase 3 kg de maconha no Aeroporto de Manaus

Suspeita foi detida durante inspeção de rotina e confessou transportar entorpecentes após inconsistências na identificação.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 17:00

Ver resumo

Notícias Policiais –  Na manhã desta quarta-feira (24/9), a Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante de uma passageira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, que tentava embarcar em um voo para Brasília/DF transportando drogas presas ao corpo. A mulher carregava 2,9 quilos de maconha.

PUBLICIDADE

A ação ocorreu durante uma inspeção de rotina no aeroporto. Os agentes solicitaram que a passageira reiniciasse o aplicativo utilizado para identificação, momento em que perceberam inconsistências. O documento apresentado era acessado por meio de um link compartilhado em um aplicativo de mensagens, o que levantou suspeitas sobre a autenticidade.

Leia também: Homem é preso por agredir adolescente com quem tinha relacionamento e mantê-la em cárcere de privado em Manaus

PUBLICIDADE

Diante da situação, os policiais questionaram a mulher, que acabou confessando que levava substância entorpecente junto ao corpo. Após a constatação, foi realizada a prisão em flagrante.

Concluídos os procedimentos no terminal aéreo, a suspeita foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde serão adotadas as providências legais cabíveis.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

BMW atropela motociclista e aluno em frente a escola no Jorge Teixeira em Manaus

Motociclista teve lesão no ombro.

há 12 minutos

Amazonas

Prefeita Macelly Veras já gastou mais de R$ 30 milhões com a mesma empresa para serviços de saúde em Maués

Empresa contratada foi vencedora em dois processos licitatórios somente em 2025.

há 19 minutos

Manaus

Veja vídeo: Motociclista é arremessado após colisão na Torquato Tapajós em Manaus

Vítima aguardou o Samu após ser atingida por carro.

há 37 minutos

Polícia

Suspeito de matar mulher em frente a filha é preso em Manaus após crime em Manacapuru

Aline, 24, foi morta por volta das 6h52 enquanto levava a filha à escola.

há 1 hora

Amazonas

Prefeito José Thomé Neto gasta mais de R$ 2,1 milhões para manutenção de ar-condicionados em Autazes

Documentos foram divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

há 2 horas