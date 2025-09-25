Polícia Federal prende mulher com quase 3 kg de maconha no Aeroporto de Manaus

Notícias Policiais – Na manhã desta quarta-feira (24/9), a Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante de uma passageira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, que tentava embarcar em um voo para Brasília/DF transportando drogas presas ao corpo. A mulher carregava 2,9 quilos de maconha.

PUBLICIDADE

A ação ocorreu durante uma inspeção de rotina no aeroporto. Os agentes solicitaram que a passageira reiniciasse o aplicativo utilizado para identificação, momento em que perceberam inconsistências. O documento apresentado era acessado por meio de um link compartilhado em um aplicativo de mensagens, o que levantou suspeitas sobre a autenticidade.

Leia também: Homem é preso por agredir adolescente com quem tinha relacionamento e mantê-la em cárcere de privado em Manaus

PUBLICIDADE

Diante da situação, os policiais questionaram a mulher, que acabou confessando que levava substância entorpecente junto ao corpo. Após a constatação, foi realizada a prisão em flagrante.

Concluídos os procedimentos no terminal aéreo, a suspeita foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde serão adotadas as providências legais cabíveis.