Polícia Federal prende procurador suspeito de abusar da filha de 8 meses

Notícias de Polícia – Um procurador do Estado de São Paulo foi detido na última sexta-feira (8) sob a acusação de abusar sexualmente da própria filha, um bebê de apenas oito meses. A prisão ocorreu durante a Operação Kore 32, que investiga crimes de posse, produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil. A identidade do suspeito não foi revelada.

PUBLICIDADE

Leia mais: Valdemar Costa Neto defende ocupação da Câmara em nota: “manifestação pacífica e legítima”

A Polícia Federal localizou o homem em um hotel próximo ao Aeroporto de Congonhas. Ele era considerado foragido, e o mandado de prisão foi expedido com base em evidências obtidas na fase inicial da operação, realizada em junho. Segundo a PF, a perícia em dispositivos eletrônicos do acusado confirmou a existência de indícios de que ele armazenava, produzia e compartilhava material de abuso sexual infantil.

PUBLICIDADE

As investigações também apontam que o procurador teria cometido o crime de estupro de vulnerável contra a criança. Após a prisão, ele foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Até o momento, a Procuradoria-Geral do Estado não se manifestou sobre o caso.