Polícia frustra tentativa de fuga e motim de detentos no Amazonas

Policiais militares do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM), em ação conjunta com servidores da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), impediram, em ação no fim da tarde de terça-feira (31/08), um motim e uma tentativa de fuga iniciados por detentos da unidade prisional do município de Silves (a 204 quilômetros da capital).

As equipes em serviço do 3º GPM, em conjunto com servidores da PC-AM, foram mobilizadas por volta das 17h15 para agir na contenção de motim e tentativa de fuga de detentos na unidade prisional. Na ação, as equipes de segurança conseguiram conter os internos e frustrar a ação delituosa na unidade.

Em continuidade aos procedimentos, foi realizada uma revista pessoal e nas celas, tendo sido encontrados vários materiais ilegais com os custodiados. Ao todo, foram apreendidos quatro aparelhos celulares e diversos carregadores; diversas armas brancas tipo facas e estoques; uma serra metálica utilizada pelos presos para cortar as grades dos basculantes; apetrechos diversos; e três redes usadas como as chamadas “teresas”, durante o princípio de rebelião.

Durante a ocorrência, um dos detentos sofreu agressões ocasionadas pelos colegas de cela e, após os procedimentos de revista na unidade prisional, foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na capital, para atendimento médico e demais procedimentos de praxe. A ação das polícias Militar e Civil culminou no restabelecimento da ordem.